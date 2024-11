CASTROVILLI, La Lazio non cambia la lista: lo aspetta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lazio ha deciso di non modificare la lista per la Serie A 2024-2025. Come scrive il quotidiano Corriere dello Sport, i biancocelesti aspetteranno infatti il recupero di Gaetano Castrovilli senza aggiungere/togliere calciatori alla lista presentata a inizio campionato. L'ex Fiorentina è attualmente fermo per l'infortunio al ginocchio sinistro riportato dopo uno scontro fortuito con Dele-Bashiru in allenamento, ma non ci sarà uno switch tra i nominativi.

Per giorni si era ipotizzato l'inserimento di Akpa Akpro, ma alla fine Castrovilli proverà a rimettersi a disposizione nel giro di 15-20 giorni. La sosta lo aiuterà a saltare meno gare possibili, ma nel frattempo mister Baroni potrebbe dare maggiore spazio proprio al nigeriano Dele-Bashiru.