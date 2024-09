CASTROVILLI, Continua a non allenarsi in gruppo con la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La nuova avventura in casa Lazio per l'ex viola Gaetano Castrovilli prosegue all'insegna dell'incertezza fisica. Il centrocampista, infatti, come riporta LaLazioSiamoNoi, non ha preso parte all'allenamento mattutino con il gruppo. Niente di cui allarmarsi, rassicurano dalla Lazio, ma si tratta di una semplice precauzione per un giocatore che nelle ultime due stagioni ha dovuto combattere contro due pesanti infortuni. L'esordio con i biancocelesti verrà dunque rimandato ulteriormente.