CASO, Viola e Inter non possono permettersi passi falsi

L'ex viola e interista Domenico Caso ha parlato della sfida di domani: "Tutte e due le squadre hanno obiettivi importantissimi da perseguire e non possono più permettersi passi falsi. Ultimamente la squadra di Prandelli, non ha giocatotroppo bene bene ma ha ottenuto risultati che l’hanno portata al di là del guado. Per quanto riguarda l'Inter invece sarà arrabbiata per la sconfitta in Coppa Italia. La Fiorentina non può pensare ai programmi futuri per ora perché deve concentrarsi su un obiettivo importante come la salvezza. È un campionato difficilissimo quest'anno, non si può mollare nulla".