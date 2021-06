CAROBBI, Gattuso? Un uomo di calcio finalmente

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ SLEGATO DA GUEDES. MA LA TENUTA... Dopo le rivelazioni fatte nella serata di ieri da Sky, Firenzeviola.it ha approfondito la questione legata al profilo di Nico Gonzalez, esterno classe ’98 di proprietà dello Stoccarda che la Fiorentina ha effettivamente messo nel mirino. Le precisazioni da fare... Dopo le rivelazioni fatte nella serata di ieri da Sky, Firenzeviola.it ha approfondito la questione legata al profilo di Nico Gonzalez, esterno classe ’98 di proprietà dello Stoccarda che la Fiorentina ha effettivamente messo nel mirino. Le precisazioni da fare... NOTIZIE DI FV FOTO FV, STEFANO PIOLI IN VACANZA AL FORTE DEI MARMI Periodo di relax anche per un ex Fiorentina. Si tratta dell'attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli, che ormai da più di una settimana si trova in vacanza al Forte dei Marmi per ricaricare le pile in vista della prossima stagione che si preannuncia... Periodo di relax anche per un ex Fiorentina. Si tratta dell'attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli, che ormai da più di una settimana si trova in vacanza al Forte dei Marmi per ricaricare le pile in vista della prossima stagione che si preannuncia... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 12 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi