CAROBBI, Commisso porterà entusiasmo. I DV...

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del cambio di proprietà del club viola a Toscana Tv. Ecco quanto ha detto: “Commisso sicuramente porterà entusiasmo, ma sappiamo come oggi non sia facile ripartire anche perché il Fair Play Finanziario impone di non spendere cifre folli sul mercato: ci sarà da aspettare del tempo. In questi anni trascorsi ho visto molti progetti non realizzati mi auguro che questo della proprietà americana porti a qualcosa di positivo. Ai Della Valle è mancata l'empatia con la piazza, ma anche loro hanno sbagliato a farsi consigliare in questo modo".