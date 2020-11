CAMPORESE, Rinnova col Pordenone: "Molto felice"

In calce alla nota circa il suo rinnovo di contratto con il Pordenone Michele Camporese, difensore centrale prodotto del vivaio della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono molto felice – ha dichiarato – di prolungare il mio legame con il Pordenone, un club in cui mi trovo molto bene. Nella prima annata ci siamo tolti delle bellissime soddisfazioni e ce ne vogliamo togliere ancora. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia che hanno in me. Ad Ascoli abbiamo ottenuto la prima meritata vittoria in campionato e adesso puntiamo a dare continuità al nostro percorso”.