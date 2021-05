CALISTI, Fiore-Lazio, è tosta per entrambe. I viola...

Ernesto Calisti, doppio ex di Fiorentina e Lazio, ha analizzato ai microfoni di LazioPress.it la sfida di sabato sera tra le due squadre, che mette in palio punti salvezza per i viola e punti Champions per la squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole: “Mi aspetto una partita difficile per entrambe: la Fiorentina si trova in una posizione di classifica che non le appartiene, ma avrà delle sfide complicate a partire da quella di sabato contro i biancocelesti. La Lazio in questo momento sta bene, l’ho vista in condizioni al di la di qualche blackout come in occasione dei gol subiti dal Genoa. I biancocelesti hanno comunque piene motivazioni, che gli permettono di dare il massimo e fare bene in ogni incontro. La Fiorentina doveva fare molto di più, diversi grandi giocatori hanno avuto qualche problemino di troppo che la squadra ha poi pagato. Ci sono stati troppi alti e bassi sopratutto nel rendimento, e questo ha influito sulla posizione di classifica attuale".