CABRAL, Titoli di coda al Benfica: pista araba o spagnola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Arthur Cabral con la maglia del Benfica: secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola infatti l'attaccante brasiliano avrebbe davanti a sé svariate piste di mercato in uscita, tra cui quelle che portano in Arabia Saudita, Inghilterra o Spagna, con l'Espanyol in prima linea. Proprio la squadra neo-promossa in Liga sarebbe ad oggi la favorita per l'ex viola, anche se manca ancora l'accordo anche se il Benfica preferirebbe cedere la punta in Premier per recuperare l'investimento della scorsa estate (25 milioni di euro).