C. ZANETTI, Vlahovic? Occorreva pensarci prima

Intervistato da TMW, Cristiano Zanetti, ex viola, ha parlato così: "Certi giocatori è difficile tenerli a Firenze perchè il budget è quello che è, le altre offrono di più. Lo sforzo da parte del club è stato fatto e non è che la Fiorentina non meriti certi giocatori ma ad un certo punto è dura trattenerli. Vlahovic può sposare il progetto ma Commisso il prossimo anno deciderà di comprare altri tre giocatori da 5 milioni di ingaggio? Se Commisso prende questi calciatori come fanno altre big allora questi problemi non sussistono, perchè da parte del calciatore si percepisce che esiste una prospettiva di salire. Al tempo stesso se lui rinnova occorre stare attenti ad eventuali discrepanze nello spogliatoio. Se lui va a guadagnare 5 milioni anche altri giocatori chiederanno un aumento. Ci deve essere un'omogeneità anche da questo punto di vista. In ogni caso non darei tutta la colpa a Vlahovic: quando i giocatori sono di prospettiva, vanno fatti al più presto 5 anni di contratto. Del resto il serbo non è stato scoperto ora... Se ti chiama un club come il Barcellona o il Real e ti offre il doppio, cosa fai? Occorreva pensarci prima, non dò tutte le colpe al ragazzo. Ora me lo godrei finchè è lì, poi andrà dove gli offrono di più. Non si può fare altro. Lo coccolerei anche perchè se non gioca lui, non è che giocano Dybala o Morata. Sparare così sui giornali su di lui non è stata una bella cosa per un ragazzo così giovane. Non lo lasci tranquillo. Firenze ti dà tanto ma un ragazzo giovane può avere dei problemi con certe pressioni. Voglio però aggiungere parlando della Fiorentina che mi piace Amrabat e non capisco perchè non riesca ad esprimersi. Mi ricorda Almiron più veloce. Lo vorrei sempre a fare la mezzala".