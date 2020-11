C. ZANETTI, Prandelli se ha voglia è un tecnico top

Cristiano Zanetti, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a TMW per parlare delle vicende in casa viola. Queste le sue dichiarazioni: "Quest'anno è un campionato particolare visto il discorso Covid. Le partite non possono esser preparate al meglio e gli alibi ci sono. Deve decidere il presidente, se non gli sta bene come gioca la Fiorentina. Si può perdere ma devono esserci miglioramenti gara dopo gara. Se la squadra migliora, i risultati poi arrivano. Deve esserci una crescita. Certo, la partenza di Chiesa qualcosa ha tolto. Callejon è forte, ma deve ambientarsi. Chiesa conosceva anche i fili d'erba del Franchi. Prandelli? Se torna con la voglia che aveva nel mio primo anno in viola, è un super allenatore. Se ci tiene a far bene a Firenze, ha tutto per andare alla grande. L'importante è che sia motivato. Ricordo con piacere il mio primo anno in viola con lui, l'ambiente era ideale e la squadra forte. E Prandelli aveva un bel rapporto con tutti. Poi dopo accadde un po' di caos per la questione del suo eventuale addio. Tra l'altro anche in quel caso c'era di mezzo la Juve. Ma l'anno in Champions fu entusiasmante".