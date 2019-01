"Ho parlato con Luis in modo chiaro: gli ho riconosciuto le qualità che ha e che mi ricorda Ronaldo il Fenomeno". Queste le parole del mister della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo la doppietta di Muriel alla Sampdoria. L'allenatore viola non è sic...

Roberto Gagliardini è un’altra bella idea e un altro giocatore da Fiorentina. Dopo Muriel non avevamo sbagliato a sperarlo, finalmente s’è davvero cambiata la rotta dopo due anni di mercati e strategie corviniane ampiamente bocciate nei fatti e dai risul...

MURIEL HA RIACCESO FIRENZE: C'È SETE DI CAMPIONI COSÌ. VIOLA BELLI, MA ANCORA RIMPIANTI. EMOZIONE PER IL RICORDO DEI TIFOSI

PJACA, In Premier adesso piace anche al Newcastle

RASSEGNA STAMPA, I titoli dei quotidiani in edicola

MOVIOLA, Per Di Bello è una gara da dimenticare

FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

PIOLI, Per i quotidiani il voto è tra il 5.5 e il 6

PAGELLE, Per Muriel il voto è 8. Edi e Hugo...

DG GENOA, Su Piatek: "Chi potrebbe dir no al Milan?"

PEDULLÀ, Terracciano o Belec per il dopo Drago

NICCHI, Al VAR do la sufficienza: basta polemiche

EX OBIETTIVI, Balotelli-Marsiglia si fa in 24 ore

COLONNESE A FV, MURIEL COME RONALDO? IDENTICI IN MOVENZE, STRAPPO E CORSA PERÒ...

ACF, Da oggi in vendita i biglietti per il Napoli

TMW, Gagliardini vicino in prestito con obbligo

NARDELLA, Muriel è come Ronaldo. Incontro tifo-DV...

RAZZISMO, Fiona May: "Stanca dei problemi in A"

TERRACCIANO, In arrivo: ecco l'eroe partito riserva

DE PAUL, Cambia procuratore. Al lavoro per l'estate

PIZARRO, Edimilson farà parlare di sé. In mediana...

VAR, Gravina: "Idea di due chiamate per club"

UFFICIALE, Salcedo torna in patria: è del Tigres

MOVIMENTI IN PORTA

PRUZZO, Non mi aspettavo Muriel così: bravo Corvo

RABIOT-PSG, È guerra: possono finire in Tribunale

SERIE A, Juve batte Chievo per 3-0: bianconeri a +9

C. ZANETTI, Muriel non è paragonabile a Ronaldo

SKY , Gagliardini non è in uscita a gennaio

GAGLIARDINI, ALTRO GRAN COLPO. CON L'INTER SI TRATTA, IN BALLO ANCHE CHIESA. VISTO MURIEL? BOCCIATI DUE ANNI DI CORVINO, FINALMENTE SI STA CAMBIANDO ROTTA. DRAGO NUOVO PORTIERE DALL'EMPOLI. PJACA, IL GENOA SPINGE. MA ORA PIOLI È NEL MIRINO

IN CERCA DI UN MIGLIORAMENTO

GAZZETTA , Fiorentina, Gagliardini non gradisce

PIZARRO, Edimilson farà parlare di sé. In mediana...

UFFICIALE, Salcedo torna in patria: è del Tigres

PRUZZO, Non mi aspettavo Muriel così: bravo Corvo

C. ZANETTI, Muriel non è paragonabile a Ronaldo

Altre notizie - Ex viola

L'ex centrocampista gigliato Cristiano Zanetti ha parlato del nuovo centravanti della Fiorentina Luis Muriel: "Il colombiano può sicuramente fare la differenza, ha grandi colpi e rende al meglio con altri attaccanti vicino, ma quello con Ronaldo è un paragone che non si può fare. Europa League? I viola sono una buona squadra, però qualitativamente si trovano dietro ad altre concorrenti. L'obiettivo deve essere piazzarsi tra la quinta e l'ottava posizione".

Invio richiesta in corso

PREMIO TOP FV: VOTA IL MIGLIOR VIOLA IN FIORENTINA - SAMPDORIA 3-3

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy