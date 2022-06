L'ex viola Claudio Pellegrini, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha così parlato della Fiorentina: "La dirigenza sa già che servono rinforzi. Soprattutto quando ti affacci in Europa. Probabilmente serve soprattutto un centravanti di peso, che dia certezze in zona gol. Per imporsi serve assolutamente un Puntero"