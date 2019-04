BUSO, Sogno di allenare la Fiorentina un giorno

"Il Gavorrano continua a volare: 3-1 all’Isola Liri e zona play-off". Titola così la stampa toscana parlando del fenomeno Gavorrano, la squadra rivelazione della Seconda divisione della Lega Pro. Il segeto della squadra della provincia di Grosseto ha un nome e un cognome: Renato Buso. Da quando l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina siede in panchina (17 novembre), il Gavorrano non ha più perso un colpo.

"Le cose stanno andando davvero bene - spiega Buso a Calciomercato.com, raccontando la sua avventura -. La squadra è giovane, ci sono tanti ragazzi interessanti classe '89, '90 e '91, e alcuni 'anziani' che fanno da chioccia, come Miano e Pulina. La cosa più importante è fare in modo che questi ragazzi crescano e mostrino il loro valore, in un torneo importante come la Seconda divisione".

Fra i giovani della sua squadra, c'è qualcuno del quale sentiremo parlare ad alti livelli?

"Ci sono tanti ragazzi interessanti. Se dovessi fare un nome, direi quello di Manuel Pucciarelli. E' dell'Empoli e ha buone potenzialità, sia fisiche che mentali".

Le sue aspirazioni quali sono: il Gavorrano può essere un buon punto di partenza verso panchine più importanti, magari proprio quella della Fiorentina...

"A Gavorrano sono stato accolto benissimo ed è un ambiente nel quale si può lavorare con assoluta serenità. Sicuramente è un tappa importantissima, ma non c'è dubbio che quello di allenare la Fiorentina sia un sogno che coltivo. L'ho giò detto l'anno scorso, quando è terminata la mia esperienza alla guida della Primavera viola, che un giorno sarebbe fantastico poter tornare come tecnico della prima squadra".

Come valuta il momento attuale della squadra di Delio Rossi?

"Il momento è positivo. C'è un grande Jovetic e con Amauri è arrivato un attaccante che dà profondità e maggiori soluzioni all'attacco della squadra. Rossi poi è una garanzia, è uno dei tecnici migliori del nostro calcio".