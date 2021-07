BUSO, L'Italia ha saputo soffrire: ieri si è difesa bene

Renato Buso racconta le sue sensazioni sull'Italia finalista agli Europei. L'ex attaccante di Napoli e Fiorentina dice a Tuttomercatoweb.com: "Mi immaginavo che potessero esserci delle difficoltà contro la Spagna che fondamentalmente propone lo stesso gioco degli azzurri. La differenza è che gli iberici da 10-15 anni praticano questo tipo di gioco e questo fraseggio. E' stata comunque un'Italia che, come nella gara precedente, ha saputo soffrire. La Nazionale di Mancini è stata costruita per andare nella metà campo avversaria ma ieri è rimasta bassa e si è difesa bene per poi avere degli spunti in contropiede; si è tornati un po' al calcio all'italiana ma davanti c'era una squadra forte e, ripeto, mi immaginavo questo tipo di partita".