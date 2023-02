BRUNO, Fiore-Toro gara da Premier: conterà la grinta

Intervistato da La Stampa, il doppio ex di Fiorentina e Torino Pasquale Bruno ha parlato della sfida questa sera di Coppa Italia che mette in palio la semifinale del torneo contro la vincente di Roma-Cremonese. Ecco le parole dell'ex difensore: “E’ una partita in stile Premier League, cioè con tante occasioni all’interno di un bello spettacolo messo in campo da due allenatori di carattere che riescono a trasmettere le loro idee al gruppo. Vincerà chi ha più determinazione, chi non aspetta l’avversario ma lo aggredisce: se stai troppo dietro prima o poi il gol arriva. Penso che al Toro la grinta non manchi, è nel suo Dna e se la tira fuori andrà lontano. Però attenzione: nelle partite secche può succedere di tutto, si è già visto”.