BRUNI, La Fiorentina non può avere certi approcci

Intervenuto su TMW Radio, l'ex centrocampista Luciano Bruni ha così commentato la prestazione della Fiorentina contro la Sampdoria:

"La Fiorentina non ha avuto un buon approccio e non dovrebbe succedere se persegui determinati obiettivi. Ora con la Juventus la vedo dura, poi sappiamo che per entrambe le parti è una partita importantissima, al di là del risultato che conta sarebbe stata sentita da tutte e due le tifoserie. C'è rivalità, soprattutto per gli ultimi giocatori carpiti alla Fiorentina".