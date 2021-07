BRUNI, Italiano ok, con qualche ritocchino alla rosa

L'ex calciatore e allenatore viola (delle giovanili) Luciano Bruno (campione d'Italia con il Verona) ha parlato di Fiorentina durante la sua intervista a Stadio Aperto su TMW Radio, in cui ha annunciato che tra pochi giorni si sposerrà. Ecco le sue parole sulla squadra viola, a partire da Vincenzo Italiano: “Mi piace ora e mi piaceva anche quando giocava. A La Spezia ha fatto molto bene, per come ha salvato la squadra equivale quasi a uno Scudetto. Ha entusiasmo, sa lavorare e ha pure carattere: uno che può far bene. Ci vorrebbe qualche ritocchino alla squadra, non basta tenere Vlahovic”.

Quanto sarà dura per Vlahovic questa stagione di conferma?

“Se ti metti in evidenza a suon di gol, tutti aspettano che ti ripeta. Dipende solo da lui, dal lavoro quotidiano e dall’umiltà che deve avere. Deve prendere d’esempio giocatori come Immobile, uno che ogni anno i suoi gol li fa. Uno che lavora e parla poco, anche quando viene criticato. Gli bastano due domeniche senza gol e via critiche, non capisco questo modo di vedere le cose… Detto ciò, Vlahovic deve ripercorrere situazioni di questo genere”.