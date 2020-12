Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport la posizione di Cristian Brocchi sulla panchina del Monza non sarebbe più salda come in passato, nonostante il rapporto di stima che lo lega alla proprietà e ad Adriano Galliani. Secondo il quotidiano in caso di ribaltone il favorito per prendere la guida del Monza sarebbe l’ex Parma Roberto D’Aversa.