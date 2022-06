BRESSAN, Piatek-Cabral non bastano per l'attacco

L’ex calciatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato del momento dei viola, cominciando dalla qualificazione della squadra di Italiano in Conference League: "Spero che la Fiorentina possa passare i preliminari per entrare in Conference League. Dovrà essere allestita una rosa all’altezza con dei doppioni per ogni ruolo. Piatek e Cabral non so se basteranno per l’attacco. Se arrivasse un giocatore come Djuric bene, ma spererei che arrivasse un centravanti un po’ più pronto. Belotti? Ha una situazione da definire, o rinnova col Torino o prenderà un nuovo treno. Da tifoso viola, se prendessero il capitano granata, sarei un po’ più tranquillo. Torreira? A 15 milioni l’avrei riscattato senza alcun dubbio. L’uruguaiano è stato importantissimo nella stagione della Fiorentina. Sulle commissioni però parliamo di una situazione che non conosco fino in fondo. Chi in porta? Vicario ha fatto una grandissima stagione. E’ in rampa di lancio e potrebbe avere anche un futuro nella nostra Nazionale. Gollini buon portiere, ma quest’anno ha giocato poco".