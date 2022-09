BRASILE, Pedro non si ferma più: 1° gol in verdeoro

Continua il momento d'oro di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, noto come Pedro. L'ex Fiorentina, una comparsa nei suoi sei mesi a Firenze, dal ritorno in Brasile sembra essere rinato. Per l'attaccante classe '97 non solo è arrivata la convocazione col Brasile ma anche la prima rete con la Nazionale carioca: l'occasione è stata l'amichevole di ieri sera contro la Tunisia; entrato nel finale, Pedro ha realizzato con un bel destro al volo da centro area il gol del definitivo 5-1 del Brasile in una serata che sarà ricordata anche per il gesto della banana lanciata dagli spalti a Richarlison dopo la rete messa a segno dal centravanti del Tottenham.

Per Pedro, che in questa stagione si sta esaltando soprattutto in Copa Libertadores -dove ha trascinato il suo Flamengo alla finale con l'Atletico Paranaense con 12 gol in 12 gare- c'è adesso la concreta possibilità di far parte del gruppo di Tite ai mondiali in Qatar.