BORUC, Ho cambiato mentalità dopo la Fiorentina

Artur Boruc, portiere del Bournemouth ed ex Fiorentina, ha parlato a bournemouthecho.co.uk su quale sia il segreto del suo rendimento e del suo stato fisico dopo aver compiuto da poco 40 anni. Queste le sue parole: "Lavoro sodo e provo a fare del mio meglio. Ad essere sincero ho cambiato mentalità da quando avevo 30 anni. Ho sentito che c'era qualcosa che stava cambiando anche nel mio corpo. Non è stato facile come perdere un paio di chili. È stata una grande cosa per me. Quando ho lasciato la Fiorentina (nel 2012, ndr) non avevo un club da un po' e non sapevo cosa avrei fatto. Ho trascorso forse due mesi a correre nel parco. Odio correre a proposito. Ho notato che senza un allenamento adeguato, l'allenamento dei portieri, non è facile per essere pronti a tornare in partita. È stato in quel momento che ho iniziato a cambiare lavoro e approccio al calcio".