Borja Valero sul centrocampo della Fiorentina: "Mi piacerebbero Adli e Fagioli insieme"

Ex viola

Oggi alle 18:23

In vista della gara di stasera tra Fiorentina e Panathinaikos, con la squadra di Palladino chiamata a sovvertire il risultato dell'andata, si è espresso così l'ex centrocampista viola Borja Valero: "Sarà fondamentale l'avvio di gara, dove va trovata fiducia. La Fiorentina deve lasciare fuori le scorie dell'andata, entrando in campo senza dubbi. I viola sono superiori e devono farlo vedere sul campo: i giocatori si lascino andare e facciano ciò di cui sono in grado.

Vedrei bene Adli e Fagioli insieme. Chi l'ha detto che con due giocatori più "fragili" non si possa difendere come con due più strutturati? In questo calcio ci si fa troppi problemi sulle caratteristiche dei giocatori, al di là dei moduli".