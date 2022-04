BORJA VALERO, Scherza: "Oggi potevo servire"

Siparietto negli studi di DAZN prima di Salernitana-Fiorentina. Alla domanda sull'emergenza a centrocampo della Fiorentina, l'ex centrocampista Borja Valero ha parlato così: "Forse oggi potevo servire io… (ride, ndr). Per questa Fiorentina Torreira è fondamentale perché la sua posizione in difesa e in attacco ha dato tanti punti alla squadra viola. Italiano però ha fiducia in Amrabat che ovviamente ha altre caratteristiche. Si può stare tranquilli".