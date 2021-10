BONAZZOLI, Viola a Roma con le proprie idee. DV9...

L'ex attaccante della Fiorentina ed oggi allenatore, Emiliano Bonazzoli, ha parlato al sito ufficiale della Lazio in occasione del match program, analizzando la sfida tra i biancocelesti e la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La Lazio ha perso malamente a Verona, offrendo una prova negativa in tutti i sensi. La Fiorentina invece viene da un buon 3-0, dove ha avuto in mano il pallino del gioco dall'inizio alla fine. Sono sicuramente due umori diversi, con la Lazio che cercherà di fare la partita per ritrovare la propria identità e dimostrare di essere una delle migliori squadre del campionato italiano, con calciatori importanti. I viola verranno a Roma con le proprie idee, visto che la squadra di Italiano sta bene e può contare su ottimi risultati recenti, sconfitta contro il Venezia a parte".

Ci sarà anche il duello tra Immobile e Vlahovic.

"Sarà uno scontro tra due attaccanti fortissimi, semplicemente completi. Dipenderà però molto anche dalle rispettive squadre alle loro spalle, dall'approccio che avranno e da quante volte riusciranno a mandare Ciro e Dusan al tiro".