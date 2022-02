BONAZZOLI, Cabral deve stare al 100% così può...

L'ex attaccante Emiliano Bonazzoli ha così parlato di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina che è stato anche suo ex compagno di squadra: “Quando ho giocato con lui eravamo abbastanza giovani, aveva i capelli lunghi anche lui. In campo ti dava sempre suggerimenti, anche se era davvero un altro calcio. Eravamo in un Verona che pensava più a non prenderle, ma sicuramente la sua mentalità è cambiata negli anni”.

Cosa direbbe a Cabral?

"Chi non gioca deve stare al 100% ed allenarsi sempre bene così da poter provare a rubare il posto a chi gioca in quei minuti".