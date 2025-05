Bologna, Italiano parla al Quirinale: "La Coppa Italia rappresenta i valori di questo sport"

vedi letture

Vincenzo Italiano,ex allenatore della Fiorentina,alla vigilia della finale della Coppa Italia Bologna-Milan ha parlato al Quirinale. Ecco le sue dichiarazioni:

"Vorrei ringraziare il Presidente Mattarella per averci ricevuto nella casa di tutti gli italiani. È 51 anni che il Bologna non va in finale e oggi vorrei portare l'entusiasmo e l'amore con cui i tifosi si stanno preparando a questo evento. Lo sport racchiude emozioni e memorie condivise da tutti. Il Bologna ha vinto tanti scudetti e coppe ma la mia generazione e quella dei più giovani non ha vissuto questi successi con i propri occhi.

Domani 30 mila ragazzi verranno all'Olimpico con i propri genitori e nonni e con la speranza di alzare quella coppa. Vorrei portare questo senso di comunità davanti a lei presidente, perché rappresenta il senso di comunità di tutti gli italiani.La Coppa Italia è una competizione molto importante per tutti gli italiani, anche grazie alla considerazione che questa costituzione gli ha voluto dare. Mi auguro che domani sia una bella partita per tutti".