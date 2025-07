Pioli, atteso a Firenze il 10 luglio: il 12 o 14 la presentazione ufficiale

Dopo una lunga attesa adesso Stefano Pioli è davvero vicino a diventare ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Domani scadranno i giorni di residenza in Arabia Saudita necessari affinché possa continuare a godere dei benefici fiscali, poi per il tecnico parmense ogni giorno potrebbe quello buono per l'annuncio. In realtà però il D-Day, o meglio il Pioli-Day, come riportato dal Corriere Fiorentino, non sarà questa settimana ma la prossima. Sarà infatti il 10 luglio il giorno dell'arrivo a Firenze dell'ex allenatore del Milan. Gran parte del lavoro di programmazione è già stato fatto in videochiamata.

Pradè, Goretti e Ferrari hanno parlato con Pioli e con il suo staff, però sicuramente una riunione in presenza non potrà che far conoscere meglio le parti e accelerare la costruzione della nuova Fiorentina. Il giorno della presentazione poi, con gli annunci riguardanti tutte le novità nello staff tecnico, sarà il 12 o 14 luglio con l'inizio del ritiro estivo al Viola Park. Ancora un po' di pazienza poi inizierà la seconda era Pioli.