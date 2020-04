BOJINOV, Sono felice di aver scelto Pescara

Torna a parlare Valeri Bojinov, attaccante bulgaro ex Juventus e Fiorentina, arrivato a Pescara pochi giorni prima del blocco al campionato dovuto all’emergenza per Coronavirus. Ecco quanto evidenziato da TuttoPescaraCalcio.com: “Pentito della scelta? Assolutamente no. Sono felice di aver scelto il Pescara, una bella società e una grande squadra. La situazione non era delle migliori a febbraio, avevamo tanti giocatori fuori, non siamo mai stati al completo. Se torneremo a giocare e ad allenarci al completo, avremo una grandissima squadra. Quando saremo a pieno organico ci rifaremo e daremo soddisfazioni alla città e ai tifosi. Era impossibile non fare fatica in quella situazione, giocando le ultime partite con tanti giovani, bravi ma inesperti. Se si tornerà a giocare, torneranno tutti e, credetemi, questa squadra dimostrerà il suo reale valore. Ovviamente avremo bisogno di allenarci dopo più di un mese senza andare sul campo”.