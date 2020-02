Appena tornato in Italia, l'ex viola Valeri Bojinov ha subito dato sfoggio delle sue storiche intemperanze caratteriale. Alla prima convocazione con il Pescara, infatti, il bulgaro è stato espulso al minuto 27 della partita poi persa 4-1 dalla sua squadra in casa del Crotone. Per sua fortuna non ha lasciato in inferiorità numerica i suoi compagni, visto che è stato cacciato dalla panchina.