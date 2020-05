BOJINOV, Aiuta il Levski con parte del suo stipendio

L'ex attaccante viola Valeri Bojinov è pronto a rinunciare a parte del suo ingaggio per aiutare il suo Levski Sofia: “Conosciamo tutti la situazione del Levski ed è spiacevole, credo che tutti coloro che amano questo club debbano unirsi e raccogliere quanti più soldi possibile per aiutarlo a salvarsi. Personalmente ho deciso che donerò una parte del mio stipendio al Pescara alle classe del Levski e nei prossimi giorni chiamerò Kolev per farmi dare il numero di conto su cui versare questi soldi. - continua Bojinov ai media bulgari, come riporta TMW – Questa squadra è entrata nel mio cuore, la amo e non potrò mai dimenticare l'anno del centenario vissuto con la maglia biancoblù. È stato qualcosa di unico e nessuno potrà cancellarlo”.