BISOLI, Cambi tecnici perché club non programmano

L'ex tecnico viola (vice di Zoff) Pierpaolo Bisoli ha parlato dei tanti cambi di allenatore in questa prima parte di stagione, tra cui a Firenze: "Ci sono stati molti cambi di allenatore anche in serie Acome al Milan e alla Fiorentina perché il primo ha deluso e la squadra viola è in zona retrocessione e quindi le società sono state costrette a cambiare e a stravolgere i propri piani. Questo perché c'è fretta di ottenere risultati, ci sono tanti allenatori fuori che spingono e quindi le società quando si sentono alle strette cambiano: per noi tecnici che siamo fuori e in attesa di una panchina in corsa è un bene, ma quando sento dire che nel calcio italiano c’è programmazione mi viene da ridere perché in realtà sono pochissime le società che programmano".