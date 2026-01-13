Biraghi-Torino, è rottura: l'ex capitano viola fuori dai convocati per la Coppa Italia

Tra Cristiano Biraghi e il Torino è rottura totale: attraverso i propri canali ufficiali, il club granata ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati da Marco Baroni per la gara di Coppa Italia in programma questa sera con la Roma. Diversi gli assenti: out il lungodegente Schuurs e Masina (in Coppa d’Africa con il Marocco), con Pedersen e Ilic entrambi ai box.

Non risultano infortuni, al momento, per Sazonov, Nkounkou, Asllani e soprattutto Cristiano Biraghi tutti nomi, compreso quello dell'ex viola, chiacchierati in ottica mercato. Biraghi, entrato nel finale della gara di campionato di sabato contro l'Atalanta e protagonista della sciagurata posizione che ha generato il contropiede nerazzurro per il 2-0 di Pasalic, sembra ai titoli di coda della sua avventura sotto la Mole.