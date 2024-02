BIGICA, Se fallisce pronti l'ex viola Semplici e altri tre

FirenzeViola.it

Il Sassuolo dopo il ko contro l'Empoli ha deciso di esonerare Alessio Dionisi, affidando la panchina al tecnico della Primavera Emiliano Bigica. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione e spiega come quella contro il Napoli sarà una sorta di valutazione da parte della dirigenza, che vorrà osservare con attenzione l'impatto avuto dallo stesso Bigica sulla squadra, a livello di risultati e soprattutto di atteggiamento. Questo perché sullo sfondo restano in piedi le ipotesi circolate nelle scorse ore, nei momenti in cui si stava materializzando l'esonero di Dionisi. Carnevali e Rossi in quel frangente avevano sondato diversi profili per la panchina, da Fabio Grosso a Rino Gattuso, da Leonardo Semplici a Davide Ballardini.

Nomi che potrebbero essere rispolverati nel caso in cui l'impatto di Bigica non dovesse essere quello sperato, anche se tutti i tecnici contattati avrebbero più o meno chiesto garanzie contrattuali anche per l'anno prossimo. Col Sassuolo che invece, in questo senso, preferirebbe non prendere impegni anche in considerazione dei punti interrogativi sulla categoria del prossimo anno.