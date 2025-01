BIASIN, Corvino fenomeno: Dorgu ennesima plusvalenza

FirenzeViola.it

All'interno del suo editoriale per TMW, il giornalista Fabrizio Biasin ha tessuto le lodi dell'ex dg viola Pantaleo Corvino (attualmente al Lecce) per la cessione milionaria di Patrick Dorgu al Manchester United per oltre 30 milioni di euro. Questo, nello specifico, il suo pensiero sul dirigente salentino di cui vengono allegate alcune delle plusvalenze più importanti fatte quando lavorava anche a Firenze: "Consentiteci un’ultima considerazione su Pantaleo Corvino, dirigente illuminato che ieri ha piazzato Dorgu al Manchester per 35 milioni di euro. Ecco a voi un elenco parziale di plusvalenze griffate Pantaleo:

Vucinic: 400 mila-19 mln

Bojinov: 15 mila-14 mln

Hjulmand: 2,5 mln-20 mln

Pongracic: 1,5 mln-15 mln

F. Melo: 8 mln-25 mln

Jovetic: 8 mln-26 mln

Nastasic: 2,5 mln-16 mln+Savic

Vlahovic: 3 mln-70+10 mln

Dorgu: 200 mila-35 mln

Fenomeno".