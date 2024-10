BIANCO, Che emozione il primo gol in A. Grazie a Nesta

FirenzeViola.it

Tra i volti più soddisfatti dell'ottavo turno di campionato c'è Alessandro Bianco: non solo perché il suo Monza è riuscito a vincere la prima gara stagionale, ma anche perché nel secco 3-0 rifilato all'Hellas Verona sul campo del Bentegodi il centrocampista classe 2002 ha messo a referto il suo primo gol in Serie A. Una soddisfazione personale commentata così a Dazn dallo stesso Bianco, di proprietà della Fiorentina ma in prestito annuale al Monza: "Grandissima emozione, se sono qui è perché avverto la fiducia di un allenatore a cui sono grato. Voglio ripagarlo al massimo ogni volta che mi schiera, Nesta mi ha voluto al Monza e oggi abbiamo condiviso una serata importante per me e, soprattutto, per la squadra. Il mio punto di forza è la duttilità, cerco di adattarmi in tutte le situazioni. A volte devo restare più basso per dare una mano in non possesso, a volte mi schiera mezzala. Forse sulla trequarti mi trovo meglio, ma sono a sua disposizione. Lo 0-3? Luce in fondo al tunnel, contando anche le partite dell'anno scorso era da tanto che non si vinceva e possiamo cambiare la rotta. Ora c'è un importantissimo incontro contro una diretta concorrente.

Abbiamo sbagliato qualche partita, ci abbiamo messo la faccia e ci siamo rimboccati le maniche pur con un calendario che ha proposto Fiorentina, Roma, Napoli e Inter. In tre casi su quattro abbiamo pareggiato con squadre impegnate in Europa. Ora c'è il Venezia e sappiamo quello che dobbiamo fare".