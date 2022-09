BERNARDESCHI, Zero rimpianti da quando ho iniziato

Federico Bernardeschi, esterno d'attacco del Toronto FC ed ex Juventus e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN in occasione dello speciale dedicato a lui, Insigne e Criscito: "Noi in Italia viviamo il calcio forse più come un'ossessione. Noi ovviamente giochiamo per i tifosi e dobbiamo anche essere grati a questo, ma secondo me, nella vita, ci devono essere sempre dei limiti e a volte, purtroppo, noi li abbiamo un po' superati".

Ha qualche rimpianto?

"No, proprio zero. Ho giocato in un top club europeo, ho vinto tantissimo. Ripeto, sono campione d'Europa, abbiamo fatto un qualcosa di straordinario con i miei compagni in Nazionale. Non so, se chiudo gli occhi e ripenso a quando sono partito da bambino alla Fiorentina e penso ai sogni che avevo, mi rispondo: 'Questi'".