BERNARDESCHI, È il 4º giocatore più pagato in MLS

L'ex giocatore della Fiorentina, attualmente in forza al Toronto FC, Federico Bernardeschi è tra i più pagati della MLS. L'ex viola, con uno stipendio di 5,9 milioni di euro a stagione, è al quarto posto in questa speciale classifica, preceduto da Javier Hernandez (Los Angeles Galaxy, 6,7 milioni di euro), Lorenzo Insigne (Toronto FC, 7 milioni di euro) e Xherdan Shaqiri, in forza ai Chicago Fire e più pagato giocatore del campionato statunitense con un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione.