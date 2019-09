BERNARDESCHI, Complimenti a tutti. Un anno fa...

Alla vigilia del match con la Finlandia - sesto appuntamento delle qualificazioni a Euro 2020 - l'attaccante dell'Italia Federico Bernardeschi elogia tutto il gruppo azzurro dopo le cinque vittorie di fila: "Vanno fatti i complimenti al mister, allo staff e a noi giocatori - dice a Rai Sport -. Questa squadra ha fatto vedere le proprie qualità e i propri valori. La vittoria in Armenia? Una partita del genere un anno fa non so come sarebbe finita. Siamo riusciti a vincere 3-1 nonostante tutte le difficoltà. Vuol dire che questa Nazionale sta facendo passi da gigante".