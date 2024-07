BENASSI, Voglia di riscatto e 30 anni ancora da compiere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Marco Benassi deve ancora compiere 30 anni e ha tanta voglia di riscatto. L'ex viola, che ha esordito in Serie A con l'Inter ad appena 18 anni, terminato il contratto che lo legava alla Fiorentina il 2 settembre 2023, con l'ultima esperienza in prestito alla Cremonese, non ha ancora trovato una nuova sistemazione ma, come riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, ha tanta voglia di mettersi nuovamente alla prova. L'ex calciatore del Torino sente di poter dare ancora il suo contributo a chi decida di puntare su di lui. Il centrocampista ha continuato a tenersi in forma allenandosi con continuità e regolarità.

Le offerte non sono mancate, anche provenienti da fuori Italia, ma Benassi sta aspettando la chiamata giusta proveniente dal nostro campionato.