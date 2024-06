BELOTTI, Adesso è il primo obiettivo concreto del Como

FirenzeViola.it

Neopromosso e con una proprietà ambiziosa, il Como inizia a studiare i primi colpi di mercato per una squadra attrezzata per la Serie A. E secondo quanto riporta Sky Sport, uno dei primi nomi cercati dai lombardi è Andrea Belotti, centravanti tornato alla Roma dopo il prestito di 6 mesi alla Fiorentina. Oltre al Gallo, l'interesse del Como ricade anche su Sasa Lukic. I due giocatori hanno già giocato insieme in passato, al Torino. Dopo l'addio di Belotti al Toro, Lukic ha ereditato la fascia da capitano dal compagno di squadra.