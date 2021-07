BEHRAMI, Prosegue col Genoa: "Non me l'aspettavo"

In molti pensavano che l'avventura di Valon Behrami al Genoa si fosse conclusa lo scorso 30 giugno con la scadenza del precedente contratto. Alla fine, però, il Grifone ha deciso di confermare lo svizzero per una ulteriore stagione. "Non me lo sarei aspettato - ha raccontato il 36enne a La Gazzetta dello Sport -, così come non avrei mai creduto di finire così tardi la mia carriera. Il Genoa a 36 anni mi ha ridato nuovi stimoli: neppure in sogno avrei pensato a un finale di questo tipo".

L'ex di Lazio e Fiorentina, poi, parla del rapporto speciale nato con il tecnico rossoblu Davide Ballardini: "C'è un legame con il mister che va oltre le scelte tecniche. Grazie a Ballardini ho imparato a capire che si può avere valore in un gruppo per se non giochi".