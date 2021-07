BEHRAMI, Mi sento importante anche se non gioco

Valon Behrami ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX in cui ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione: così l'ex Fiorentina, che ha da pochi giorni rinnovato il suo contratto col Genoa, sull'annata che sta per iniziare: "A livello personale ho imparato a equilibrare l'egoismo che ha ogni calciatore e ho imparato ad essere importante anche senza giocare ogni partita. Vorrei comunque contribuire a regalare ai tifosi una stagione meno sofferta rispetto alle ultime. Con Ballardini si è creato un legame che va oltre il campo. Mi ricordo che quando è arrivato mi ha detto che non si smette di imparare nemmeno alla mia età, da lì è iniziato un nuovo percorso e mi sono sentito importante anche quando stavo in panchina".