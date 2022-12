BARONI, Mercato? Con Corvino siamo in buone mani

L’allenatore del Lecce, Marco Baroni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato anche dell’ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino: “Non voglio certo sprecare energie a pensare al mercato, c’è già chi lo fa. Con Corvino, so perfettamente di essere in buone mani“.

Sul calciomercato del Lecce: “Ripeto, non devo intervenire in merito. L’allenatore ha il compito di allenare e mi fido di Corvino. In ogni caso, so già che in questo mercato non dobbiamo fare pazzie, semmai aggiusteremo la rosa con qualche accorgimento”.