BALZARETTI, Samardzic resta fino a giugno. Pafundi...

FirenzeViola.it

L'ex giocatore viola, Federico Balzaretti, attuale ds dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, spendendo qualche parola sui due calciatori bianconeri accostanti anche alla Fiorentina, Lazar Samardzic e Simone Pafundi. Queste le sue dichiarazioni:

Su Samardzic: “Samardzic? Metteremo il telefono silenzioso. La volontà è quella di tenerlo a Udine. Sappiamo che piace a molti club ma deve restare da noi perché deve completare il suo percorso di crescita. E' un talento di massimo livello, un talento puro. Mi ricorda Pjanic alla Roma. Gli auguro una carriera come quella del bosniaco, nei top club europei. Ha tutto il potenziale per poterlo fare ma tutti i giorni gli ricordo che il suo futuro passa dal suo presente".

Su Pafundi: “Pafundi? Vedo in lui la scintilla di Pastore e Ilicic. Grandissimo talento. Deve lavorare moltissimo su tanti aspetti, soprattutto sulla resilienza. Non sta trovando molto spazio. Questo sacrificio, questo soffrire lo porterà a fare un percorso importante. Credo che lui abbia tutto per arrivare a grandi livelli con la voglia di migliorarsi e il sacrificio”.