BAIANO, Vlahovic? Il cucchiaio non è presunzione

Interrogato sui temi di mercato in casa Fiorentina, l'ex attaccante viola Francesco Baiano ha parlato così dei possibili movimenti per la squadra di Commisso: "Credo che non ci saranno grossi cambiamenti, soprattutto in entrata. Credo anche che Vlahovic rimarrà almeno fino al termine della stagione, salvo offerte importanti negli ultimi giorni di gennaio. Chiaro che la Fiorentina guadagnerebbe forse qualcosa da una sua cessione ora, visto che più che ci avviciniamo alla scadenza del contratto e più il valore del giocatore diminuisce. Fiorentina dipendente da Torreira? Come ogni squadra dipende dai grandi giocatori. Penso che lui nel suo ruolo sia il più bravo di tutti, è in fiducia ed è coinvolto di continuo nel gioco".

E sul rigore di Vlahovic: "Non penso sia stato presuntuoso, apprezzo la responsabilità di batterlo così sullo 0-0. Se l'è sentita così ma è andata male". Infine, un commento sul momento di Biraghi e sulle possibilità offensive della Fiorentina: "Sono convinto che la fascia l'abbia aiutato a prendere fiducia e responsabilità e questo si ripercuote nelle prestazioni. Ikone penso sia un ottimo acquisto, da quanto si è visto per ora è molto rapido ed ha una gran tecnica. Non so se è però ancora inserito al meglio nel gioco di Italiano. Mi domando se, quando sarà integrato al massimo, questa squadra potrà supportare difensivamente due esterni difensivi di spinta come Biraghi ed Odriozola e due esterni offensivi come Ikoné e Nico Gonzalez".