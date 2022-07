BAIANO, Jovic ha affrettato troppo i tempi. Cabral...

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, si è così espresso sulle dinamiche di mercato viola: "Jovic è un grande talento, probabilmente ha affrettato troppo i tempi facendosi ingolosire dalla voglia di giocare ad alti livelli. Ma non era pronto, passare dall'Eintracht al Real è stato come fare un triplo salto mortale. In club così non ti puoi permettere di stare tre domeniche senza fare gol. Non hai tempo e non ti aspetta nessuno. Non giocando poi ha perso fiducia e autostima. Cabral? Penso partirà prima Jovic, però se non risucirà a imporsi sarà pronto Cabral a dimostrare il suo valore".