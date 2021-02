BAIANO, Il 3-5-2 non mi piace. Vlahovic, niente croci

Nel corso di Zona Mista su RTV38, ha parlato l'ex attaccante viola Francesco Baiano: "Spesso è stato preso di mira Vlahovic perché non fa gol, ma il problema non è lui bensì il contesto che non permette agli attacanti di avere tante palle gol per realizzare. Sarebbe troppo mettergli la croce addosso, visto che nelle ultime partite ha fatto benissimo. E a chi mi parla dei rigori dico che poi vanno segnati...".

Cosa cambia col nuovo centro sportivo?

"Cambia, eccome, soprattutto per il settore giovanile. Il problema dell'Italia è che le idee ci sono anche, ma le strutture no: si fa fatica a trovare campi in cui allenarsi, ed è tutto più complicato. Questo problema ce l'ha anche la Fiorentina, e dato che ho letto che sarà tra i centri più grandi d'Europa, sarà un input importante, ed è solo l'inizio. Commisso mi piace perché le idee ce le ha, ma non ha capito che siamo in Italia... Se raccontiamo agli inglesi di una gru ferma per 21 anni si mettono a ridere, non importa neanche andare in America".

Cosa ne pensa di Kokorin?

"Che ha bisogno di una prima punta vicino, perché si muove molto. Tecnicamente è valido ma non un bomber: gol ne fa, non tantissimi. Poi magari in Italia li farà, e glieli auguro, ma per le qualità che ha lo vedo assieme a una prima punta".

Mancherà Amrabat a Genova.

"Rientrerà però anche Castrovilli, e penso prenderà il suo posto anche se giocano in posizioni diverse: da play credo agirà Borja Valero. Sinceramente questo 3-5-2 non mi piace tantissimo, perché un giocatore importante come Callejon non può essere criticato per aver giocato tre partite fuori ruolo...".

Lei che modulo farebbe?

"No, la Fiorentina in un altro modo non può giocare. Prandelli ha provato a fare in un altro modo, sta cercando di andare incontro alla squadra per farla sentire a suo agio, ma la coperta così però è sempre corta".