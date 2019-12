BAIANO, Doveroso intervenire sul mercato. Iachini...

L'ex viola Ciccio Baiano ha parlato dei temi più caldi in casa Fiorentina: "Iachini è un allenatore che ha dimostrato tutto il suo valore negli anni, porta grande entusiasmo e grande agonismo e forse alla Fiorentina manca questo, anche se tutte le colpe non sono di Montella. Quando c'è un esonero dispiace, viene sollevato un allenatore ma bisogna fare una riflessione sui motivi: Montella ha fatto il massimo ma quando non ci sono i risultati purtroppo paga il tecnico. Il vero Federico Chiesa non si è quasi mai visto, Franck Ribery è stato quasi sempre infortunato, così come Pezzella: se togliamo questi tre giocatori diventa tutto più complicato per l'allenatore. Quando entri nel vortice diventa difficile venirne fuori se non hai giocatori di personalità in organico, che hanno già vissuto quei momenti: nella rosa della Fiorentina invece non ci sono giocatori abituati a lottare per non retrocedere. Iachini è stato chiamato spesso per risollevare le sorti delle squadre in cui è andato e spesso ci è riuscito, ma diamo troppa importanza agli allenatori: alla fine sono i giocatori che vanno in campo e fanno diventare grandi gli allenatori. La fortuna per la Fiorentina è che adesso apre il mercato e bisogna intervenire pesantemente altrimenti non se ne viene fuori".