BAIANO, Beppe, ora metti i giocatori nel loro ruolo

L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato della difficile situazione in casa viola, che chiama in causa la posizione in bilico di Beppe Iachini: "L'allenatore giusto è quello che vince sempre e delle volte nemmeno basta, vedi Maurizio Sarri. Vorrei vedere giocatori nel proprio ruolo, non può giocare con due punte che non sono punte e Amrabat fa fatica a giocare davanti la difesa".