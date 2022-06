BAGGIO, Non so se tornerei nel mondo del calcio

Roberto Baggio, in un'intervista al Corriere della Sera, parla della sua carriera, cominciando dall'addio al calcio giocato e il successivo esilio in Argentina: "Ero al Brescia e ho giocato l’ultima partita il 16 maggio contro il Milan. Subito dopo ho fatto la cosa migliore: prendere un volo per Buenos Aires, deluso perché non avevo segnato. Se tornerei mai nel mondo del calcio? Non lo so. Sto tanto bene fuori. Il tempo passa veloce e la vita è fatta per fare le cose che ci piacciono".